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Сайт: https://kosmetichka.blog/
Название: Женский сайт для девушек «Косметичка Блог»
Категория: Блоги
Описание: "Новый популярный блог для молодых и уверенных в себе девушек которые знают себе цену. Цель портала — помощь и обмен проверенной на личном опыте полезной информацией которая неоднократно пригодиться в жизни каждой представительницы прекрасной половины человечества! На сайте можно найти ответ почти на любой вопрос касающийся женской тематики. Если такого нет, тогда будь первой и спроси опытных участниц в комментариях или в специальном разделе на форуме для девочек!"

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