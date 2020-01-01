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Сайт:https://komsomolka.work/ Название:Комсомолка ворк - работа для девушек Категория:Вакансии и резюме Описание:"Многие россияне уверены, что семья никак не может помешать карьере, а наоборот благоприятно влияет на карьерный рост. Поддержка со стороны мужа или жены отличная опора для продвижения по карьерной лестнице. У женщины есть повод взять выходной, сделать уборку дома, присмотреть за ребёнком, а также самореализоваться. Мужчина приносит заработанные деньги домой, но помощь от жены тоже велика, финансовые расходы распределяются равномерно, без нагрузки на конкретно одного члена семьи, и это большой плюс. Из недавних опросов доказано, что большинство женщин совмещают работу и семейные обязанности. Можно успеть заняться любимыми делами, например вязанием или шитьем, поиграть с ребёнком в весёлые игры, и на другой день отправиться на работу.
Но есть люди которые не согласны что можно заниматься семьёй и карьерой одновременно. Слишком много траты времени на семейные дела, так считают вторая часть опрошенных. Эти люди стараются не обзаводиться семьёй пока занимаются карьерой. Первая причина это-дети, бесконечные пропуски на работе по болезни детей. Начальство не одобряет этого и старается брать людей на работу не обремененных детьми, так как руководство нацелено на результат.
Есть и другая причина, когда человек старается преуспеть и дома и на работе. Многое зависит от воспитания, если родители учили с детства все начатые дела доводить до конца, то у ребёнка формируется перфекционизм. Во взрослой жизни он полностью отдаётся и на работе, и естественно в семейных делах. От этого может и сам пострадать человек, уж очень такие люди эмоционально истощены, а значит разлад в семье, на работе коллеги и начальство недовольствуют.
Быть лучше всех не получится, стать Богом никто не в силах, каждый человек должен определить свои приоритеты. Вред своей семье и работе не нужно приносить, а сконцентрироваться на одной конкретной цели. Необходимо оставить время для основных дел, а второстепенные можно на следующий раз. Взять на работе отпуск и уехать отдыхать вместе с семьёй.
В первую очередь любящая мать, женщина обязаны уделять достаточное количество времени своей семье, ведь семья- наша опора, поддержка. В наше время без поддержки семьи сложно прожить, добиться каких-либо высот. Можно составить план или распорядок дня, расписать график, каждый член семьи выполнит свою работу. То есть распределить обязанности для каждого члена семьи. Есть женщины которые стараются выполнить работу по дому сами, взвалить все трудности, от этого только вредят здоровью. Несложно ведь попросить кого-то из родственников, или соседей помочь.
Также можно заплатить деньги и нанять работника. В интернете бесконечное множество разнообразных услуг. Нужно стараться сохранить физическое и психологическое здоровье. Если есть огромное желание, только сам человек решает как ему жить, жизнь наполненная радости, уделяя время работе, не обделяя вниманием семью. Совместить карьеру и семью без вреда вашему здоровью. У здоровой и красивой женщины, и семья будет счастливой."
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